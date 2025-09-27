27 Eylül 2025, Cumartesi

Şehre yakın Kabakoz Köyü'nde! Şile bezinin hikayesi...
Şehre yakın Kabakoz Köyü’nde! Şile bezinin hikayesi...

Şehre yakın Kabakoz Köyü'nde! Şile bezinin hikayesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 16:38
Şehrin kalabalığından çok da uzaklaşmadan doğallığın ve samimiyetin izlerini sürebileceğiniz bir köy var. Şile'nin Kabakoz Köyü’nde yıllardır sürdürülen gelenekler, el emeğiyle hayat bulan Şile bezi ve güçlü komşuluk bağları köyün en önemli değerleri. İşte şimdi hem doğallığıyla hem de insan sıcaklığıyla öne çıkan Kabakoz Köyü’nün hikâyesini dinliyoruz.
