Şehre yakın Frigya’nın kalbi Ayazini’de! Ayazini’de misafirler nasıl ağırlanıyor?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı AYAZİNİ köyü, 3 bin yıllık Frig Vadisi'nin merkezinde yer alıyor. Peki köyde neler var, vatandaşların bir günü nasıl geçiyor. Şehre yakın ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Eren Karakaya'nın izlenimleri geliyor ekranlarınıza...

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