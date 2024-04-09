Şehre Yakın ekibi Sarnıç köyüne konuk oldu

"Şehre Yakın" ekibi, bu hafta Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Sarnıç köyüne konuk oldu. Köyde yaşayanlar şehirden uzak bambaşka bir hayat sürüyor. İşte A Haber ekibinden Yusuf Gül ve Furkan Hüyük'ün izlenimleri...

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