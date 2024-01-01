Şehitlere rahmet Gazze’ye destek | İstanbul’dan dünyaya tarihi mesaj! Vatandaşlar A Haber mikronuna konuştu

Yeni yılın ilk sabahında 250 bnnden fazla insan sabah namazının ardından şehitler ve Filistin için tarihi bir yürüyüş gerçekleştirildi. Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonu Galata Köprüsü'nde son buldu. Yürüyüşe, Filistin Büyükelçisi Fead Mustafa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok bakan, milletvekili, ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. A Haber ekipleri sahadaki gelişmeleri anbean takip etti. Vatandaşlar A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bir çocuğun Gazze’deki yaşananlar için dünyaya haykırışı ise dikkat çekti. Minik kız, “Çocuklar ölmesin” diye tüm insanlığı sağrı yaptı.

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