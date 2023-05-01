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Şehit polis memuru Özgür Barçın'ın babası Mücahit Barçın: Türk vatanını kimse yıkamayacak
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Ferda, annesi Necmiye, babası Mücahit Barçın ile yakınları taziyeleri kabul etti.
"TÜRK VATANINI KİMSE YIKAMAYACAK"
Üzgün olan eşini elinden tutarak sakinleştirmeye çalışan baba Barçın, "İte köpeğe kendimizi güldürmeyeceğiz, yıkılmadık yıkılmayacağız. Bizi, Türk vatanını kimse yıkamayacak. Ayaktayız, dimdik ayaktayız. Benim söyleyeceğim söz bu, dimdik ayaktayız." dedi.
MHP LİDERİ BAHÇELİ TÖRÖNE KATILDI
Törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise cenaze namazının ardından naaş, kortej eşliğinde cami avlusundan taşınırken şehidin dayısı Yüksek Eroğlu ile bekledi.
7'Lİ KOALİSYONA TEPKİ: "RABBİM ONLARI KAHRETSİN İNŞALLAH"
Burada konuşan şehidin dayısı Yüksek Eroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde HDPKK ile ittifaka girişen 7'li koalisyona sert ifadelerle yüklendi.
Eroğlu, "Altılı, yedili, sekizli oyunlarında boğulsun. Kahhar ismiyle Rabbim onları kahretsin inşallah. Hem şehitleri arkadan vurup, gelip de buraya çiçek göndermesinler." diye konuştu.
"BAHÇELİ'Yİ ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Bahçeli'nin törenden ayrıldığı sırada elini öpen Eroğlu, "Allah başımızdan eksik etmesin. Rabia'yı, Bozkurt'u başımızdan eksik etmesin inşallah. İslam'ın davasını, Türk'ün davasını eksik etmesin. Vallahi billahi iki oğlum ve eşimle canımızı veririz bu vatana." ifadesini kullandı.
BAHÇELİ: ŞEHİT OLDU KARDEŞİM
Bahçeli de "Allah razı olsun sizden. Şehit oldu kardeşim, şehit oldu. Üzme kendini." diyerek, şehidin dayısını teskin etti.