Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan mübaşir Musa Can, ölümlerinin 4'üncü yılında anıldı. Adliyeye kurulan dev ekranlardan Sekin ve Can'ın görüntüleri yayınlandı.

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak, şehit oldu. Ayrıca seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada iki teröristten birini etkisiz hale getiren evli ve 3 çocuk babası Sekin, birçok insanın hayatını kurtardı. Olayın ardından İslam Kerimov Caddesi'ne Fethi Sekin adı verilirken, İzmir Adliyesi C Kapısı önüne de Sekin'in heykeli dikildi. Sekin ve Can, ölümlerinin 4'ncü yılında da unutulmadı. Sekin'in girişteki heykelinin önüne çiçekler bırakılırken, adliyenin içine de iki dev ekran kuruldu. Ekranlarda Sekin ve Can'ın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Sekin'in teröristlere karşı tek başına verdiği mücadelenin yanı sıra cenaze törenindeki görüntüler yer buldu.

ANISINA VİDEO KLİP HAZIRLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethi Sekin ve Musa Can anısına özel hazırlatılan video klip de yayınlandı. Yayınlanan klipte, "İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can kardeşlerimizi şehadetlerinin 4. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Huzurumuzu, mutluluğumuzu, aldığımız nefesimizi siz şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak" ifadelerine yer verildi. Hazırlanan klip de adliyeye kurulan ekranlarda yayınlandı.