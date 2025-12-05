20 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

05 Aralık 2025, Cuma

Giriş: 05.12.2025 15:15
Kaza, sabah erken saatlerde Emirdağ ilçesi Karacalar Kavşağında meydana geldi. Öğrenci servisi tır ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri facianın ucuz atlatıldığını gözler önüne serdi. Görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisine arkadan gelen ve duramayan tırın çarptığı ardından savrulan servis aracının ise önündeki hafif ticari araca çarpması yer alıyor. 20 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin ayaktan tedavi edildiği kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.
