Ege ve Akdeniz’de sağanak ve fırtına alarmı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nin Ege ve Akdeniz bölgeleri için yaptığı kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Antalya, Muğla ve Aydın’da hayat olumsuz etkilendi. A Haber ekipleri, şiddetli yağışın vurduğu kritik noktalardan son durumu aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege ve Akdeniz bölgesi için yaptığı uyarıların ardından beklenen oldu; Antalya, Aydın ve Muğla'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle caddeler göle dönerken, altyapının yetersiz kaldığı turistik ilçelerde hayat durma noktasına geldi. A Haber ekipleri de kritik noktalarda haber nöbetinde. Antalya'da muhabirimiz Kartal Oğuz, Muğla'da muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun, Aydın'da da muhabirimiz Tayfun Er son durumu aktardı.

ANTALYA'DA YAĞIŞ! MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ SIRTTA TAŞINDI

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. A Haber muhabiri Kartal Oğuz, kent merkezinde metrekareye düşen yağış miktarının aniden 20-25 kilogram seviyelerine çıktığını belirtti.

Kentin batı ilçelerinde yağış hayatı zorlaştırdı. Demre ilçesinde su birikintisinde mahsur kalan bir sürücü, ekipler tarafından sırtta taşınarak kurtarıldı. Doğu ilçelerinde ise fırtına etkili oldu. Gazipaşa Zeytinada'da rüzgarın elektrik tellerine zarar vermesi sonucu bir muz bahçesinde yangın çıktı; yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte dolu, hortum ve yıldırım riskinin sürdüğü, yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği ifade edildi.

AYDIN DİDİM'DE ALTYAPI ALARM VERDİ! KANALİZASYON DENİZE AKTI

Aydın'ın Didim ilçesinde sabah ve öğle saatlerinde iki dalga halinde gelen şiddetli yağış, ilçede hayatı durma noktasına getirdi. A Haber muhabiri Tayfun Er, ilçeye metrekareye 54.4 kilogram yağış düştüğünü ve rüzgar hızının 60 kilometreye kadar çıktığını aktardı.

Didim Altınkum sahilinde denizin rengi, dağlardan gelen sel suları nedeniyle kahverengiye büründü. İlçedeki altyapı eksikliği ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının birleşik olması nedeniyle rögarlar taştı, kanalizasyon suları denize karıştı. Sanayi sitesi ve ana caddeler su altında kalırken vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük çekti. Meteoroloji verilerine göre, yağışlı ve fırtınalı havanın yarın akşam 18.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

MUĞLA BODRUM'DA FIRTINA HIZI 90 KİLOMETREYİ BULDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına ile birlikte sağanak yağış etkili oldu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Bitez sahilinden yaptığı yayında, dağlardan gelen çamurlu sel sularının denizin rengini değiştirdiğini ve sahilin çöplerle dolduğunu aktardı.

Özellikle Turgutreis, Gümbet ve Atatürk Bulvarı gibi noktalarda caddeler göle dönerken, birçok araç yolda mahsur kaldı. Bodrum'un altyapı yetersizliğine dikkat çeken muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun, sel sularının kirli akmasının sebebini daha önce yaşanan orman yangınlarına ve toprağın suyu tutamamasına bağladı.

Bitez Limanı'ndaki tekneler fırtınayı hasarsız atlatırken, yağışın aralıklarla devam edeceği ve uyarının yarın da geçerli olduğu belirtildi. Marmaris, Datça, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde de benzer manzaraların yaşandığı kaydedildi.