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Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Şakalaşma anı kamerada

İHA
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Giriş: 04.01.2021 12:46
Güncelleme:04.01.2021 12:52
İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin’i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor.
Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı!
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