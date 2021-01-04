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Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Şakalaşma anı kamerada
İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin’i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor.