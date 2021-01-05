Kahraman şehit Fethi Sekin! Unutmadık.. Unutturmayacağız...

Tarihler 5 Ocak 2017'yi gösteriyordu. Yani 4 yıl önce bugün. İzmir'de teröristler bavul dolu mühimmatlarla hem İzmir'i hem de tüm ülkeyi hedef aldı. Çok büyük bir katliam planlamışlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da tıpkı 15 Temmuz darbe gişiminde olduğu gibi bu ülkenin kahraman evlatlarıydı. 42 yaşındaki polis memuru Fethi Sekin hainlerin karşısına dikildi, canını siper etti. Daha büyük bir katliamı önledi. Mübaşir Musa Can da o saldırıda şehit düştü. Fethi Sekin ve Musa Can'ın şehadetinin 4. yıl dönümleri anısına klip hazırlandı. Biz de unutmadık... Unutturmayacağız...

Tarihler 5 Ocak 2017'yi gösteriyordu. Yani 4 yıl önce bugün. İzmir'de teröristler bavul dolu mühimmatlarla hem İzmir'i hem de tüm ülkeyi hedef aldı. Çok büyük bir katliam planlamışlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da tıpkı 15 Temmuz darbe gişiminde olduğu gibi bu ülkenin kahraman evlatlarıydı. 42 yaşındaki polis memuru Fethi Sekin hainlerin karşısına dikildi, canını siper etti. Daha büyük bir katliamı önledi. Mübaşir Musa Can da o saldırıda şehit düştü. Fethi Sekin ve Musa Can'ın şehadetinin 4. yıl dönümleri anısına klip hazırlandı. Biz de unutmadık... Unutturmayacağız...