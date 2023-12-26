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Şehit cenazesinde CHP çelengine yer yok! Şehit yakını isyan edip parçaladı

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Giriş: 26.12.2023 12:24
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi. Şehidin cenaze töreninde sinirler gerildi. Bir şehit yakını CHP tarafından gönderilen çelengi parçaladı. Gösterilen bu tepki, cenazeye katılanlar tarafından alkışkanarak desteklendi.
Şehit cenazesinde CHP çelengine yer yok!
Şehit cenazesinde CHP çelengine yer yok!
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