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Şehit Albaya veda! Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için Eskişehir'de tören yapıldı

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 14:05
Güncelleme:08.03.2023 14:05
Kahramanmaraş'ta helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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