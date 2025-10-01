01 Ekim 2025, Çarşamba

Şehir hastanesinin otoparkından iki motosiklet çaldı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.10.2025 16:32
Adana Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkından motosikletlerden birini kilidini kırarak ,ikincisini ise cip ile çalan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Görüntülerdeki kişi ben değilim" savunması yaptı.
