Şehir hastanesinin otoparkından iki motosiklet çaldı: O anlar kamerada

Adana Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkından motosikletlerden birini kilidini kırarak ,ikincisini ise cip ile çalan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Görüntülerdeki kişi ben değilim" savunması yaptı.

