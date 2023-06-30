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Sazlıbosna Barajı'nda ürküten manzara! Su renk değiştirdi balıklar ölmeye başladı

DHA
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Giriş: 30.06.2023 13:44
İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi renkli bir tabaka kapladı. Bölgedeki vatandaşlar suyun renginin değişmesinin yanı sıra kokudan da şikayet ederken, balıkların da öldüğü görüldü.
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