30 Haziran 2023, Cuma
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Sazlıbosna Barajı'nda ürküten manzara! Su renk değiştirdi balıklar ölmeye başladı
İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi renkli bir tabaka kapladı. Bölgedeki vatandaşlar suyun renginin değişmesinin yanı sıra kokudan da şikayet ederken, balıkların da öldüğü görüldü.