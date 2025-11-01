01 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Savcı cinayetinde istenilen ceza belli oldu! Zanlı için müebbet hapis istemi
Savcı cinayetinde istenilen ceza belli oldu! Zanlı için müebbet hapis istemi

Savcı cinayetinde istenilen ceza belli oldu! Zanlı için müebbet hapis istemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2025 09:23
İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan'ı, Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül hakkında hazırlanan iddianame hazırlandı. Gül hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savcı cinayetinde istenilen ceza belli oldu! Zanlı için müebbet hapis istemi
Kayıp babalarını arıyorlar!
Kayıp babalarını arıyorlar!
Savcı cinayetinde istenilen ceza belli oldu!
Savcı cinayetinde istenilen ceza belli oldu!
Minguzzi ailesini yaralayan fırsatçılık!
Minguzzi ailesini yaralayan fırsatçılık!
Gazzeliler temiz suya ulaşamıyor!
Gazzeliler temiz suya ulaşamıyor!
Kartalkaya sanıklarına ceza yağdı!
Kartalkaya sanıklarına ceza yağdı!
Gebze’de üç binada daha çökme tehlikesi!
Gebze'de üç binada daha çökme tehlikesi!
Devrilen motosiklet akaryakıt istasyonunda alev aldı
Devrilen motosiklet akaryakıt istasyonunda alev aldı
Bursa’da zincirleme kaza! 2 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza! 2 yaralı
Kız meselesi cinayetle bitti
Kız meselesi cinayetle bitti
Gebze’de 3 binada daha çökme tehlikesi! A Haber bölgede
Gebze'de 3 binada daha çökme tehlikesi! A Haber bölgede
Freni patlayan kamyon araca arkadan çarptı
Freni patlayan kamyon araca arkadan çarptı
Isı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Isı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Daha Fazla Video Göster