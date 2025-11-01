01 Kasım 2025, Cumartesi
Savcı cinayetinde istenilen ceza belli oldu! Zanlı için müebbet hapis istemi
İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan'ı, Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül hakkında hazırlanan iddianame hazırlandı. Gül hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.