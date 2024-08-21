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Şanlıurfa'da serinlemek için baraja gölüne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için baraja gölüne giren çocuk boğuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 14:18
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.
Şanlıurfa’da baraja gölüne giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'da baraja gölüne giren çocuk boğuldu
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