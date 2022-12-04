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Şanlıurfa’da iş yerinde patlama! A HABER OLAY YERİNDE

A Haber
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Giriş: 04.12.2022 11:25
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki bir iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ata Gündüz Kurşun bölgeden son durumu aktardı.
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