Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti: 5 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, besici Halil Akkuş'a ait ahıra giren sahipsiz köpekler, 5 koyunu telef etti. Sabah hayvanlarını yemlemek için ahıra giren Akkuş, koyunlarını telef olmuş halde bulunca şoka uğradı ve durumu jandarmaya bildirdi.

