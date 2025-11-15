15 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Şanlıurfa'da başıboş köpek dehşeti: 5 koyun telef oldu
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, besici Halil Akkuş'a ait ahıra giren sahipsiz köpekler, 5 koyunu telef etti. Sabah hayvanlarını yemlemek için ahıra giren Akkuş, koyunlarını telef olmuş halde bulunca şoka uğradı ve durumu jandarmaya bildirdi.