15 Kasım 2025, Cumartesi

Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti: 5 koyun telef oldu

Giriş: 15.11.2025 19:06
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, besici Halil Akkuş'a ait ahıra giren sahipsiz köpekler, 5 koyunu telef etti. Sabah hayvanlarını yemlemek için ahıra giren Akkuş, koyunlarını telef olmuş halde bulunca şoka uğradı ve durumu jandarmaya bildirdi.
