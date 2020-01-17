Şanlıurfa tek yürek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" |Video
Suriye'nin Telabyad kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı (23) Şanlıurfa'da defnedildi.
Bir ay önce evlendiği eşi Ayten Alpaklı al bayrağa sarılı tabuta son defa dokunarak gözyaşları döktü. Şehidin babası Ali, annesi Aysel ve kardeşleri de al bayrağa sarılı tabuta son bir defa bakıp gözyaşlarına boğulurken 8 yaşındaki kardeşi Memati ise asker kıyafeti giyerek omuzlarına astığı Türk Bayrağıyla tabutun yanına gidip öptü. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erdin, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin naaşı, Cuma namazının ardından mahalle camisinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Cenazeye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, milletvekilleri, kurum amirleri, askeri yetkililer, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
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