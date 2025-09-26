Sanatçı Güllü’nün cenazesi İstanbul’a gönderildi

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan evinin 5'inci katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

