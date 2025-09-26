26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sanatçı Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi
Sanatçı Güllü’nün cenazesi İstanbul’a gönderildi

Sanatçı Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 15:26
Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan evinin 5'inci katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sanatçı Güllü’nün cenazesi İstanbul’a gönderildi
Ordu’da hasta nakil araç devrildi: 1 yaralı
Ordu’da hasta nakil araç devrildi: 1 yaralı
Kayıp olan yaşlı adam sağ olarak bulundu
Kayıp olan yaşlı adam sağ olarak bulundu
Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit!
Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit!
İstanbul’da yağmur etkili oldu
İstanbul'da yağmur etkili oldu
Annesiyle birlikte genç adamı bıçakladı!
Annesiyle birlikte genç adamı bıçakladı!
Kaygan zeminde motosiklet kazası: 1 yaralı
Kaygan zeminde motosiklet kazası: 1 yaralı
Şırnak’ta DEAŞ operasyonu! 1 şüpheli gözaltında
Şırnak’ta DEAŞ operasyonu! 1 şüpheli gözaltında
Orman yolunda dehşet! Darp edilmiş halde bulundu
Orman yolunda dehşet! Darp edilmiş halde bulundu
Gölcük’te Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu başladı
Gölcük’te “Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu” başladı
Gece ağıla giren kurt, 8 kuzuyu telef etti
Gece ağıla giren kurt, 8 kuzuyu telef etti
Organ bağışında yeni dönem!
Organ bağışında yeni dönem!
Özel sağlık sigortası sil baştan yenileniyor!
Özel sağlık sigortası sil baştan yenileniyor!
Daha Fazla Video Göster