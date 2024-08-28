28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Samsun’da sağanak sonrası halı sahada ilginç görüntü!

Samsun’da sağanak sonrası halı sahada ilginç görüntü!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2024 12:17
Samsun'da sağanak yağış sonrası bir halı saha kabardı. Ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı. Halı saha suyla doldu oluşan birikinti nedeniyle suni çim şişti. Üzerinde yürümeye çalışan bir kişi ise böyle görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da yağış ne kadar sürecek?
İstanbul’da yağış ne kadar sürecek?
2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon devrildi
2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon devrildi
Halı sahada ilginç görüntü!
Halı sahada ilginç görüntü!
İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar
İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar
İki asırlık sahipsiz mezarlar sırrını koruyor
İki asırlık sahipsiz mezarlar sırrını koruyor
Anne ve bebeğin ölümden döndüğü anlar kamerada
Anne ve bebeğin ölümden döndüğü anlar kamerada
İstanbul’da beklenen yağış başladı!
İstanbul'da beklenen yağış başladı!
Yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı
Yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı
Koyunlar öfkelenip çobanı vurdu
Koyunlar öfkelenip çobanı vurdu
Kız arkadaşı herkesin gözü önünde böyle darp etti
Kız arkadaşı herkesin gözü önünde böyle darp etti
Denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor
Denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor
Bu mahallede vatandaşlar sansar avında
Bu mahallede vatandaşlar sansar avında
Daha Fazla Video Göster