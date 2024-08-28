Samsun’da sağanak sonrası halı sahada ilginç görüntü!

Samsun'da sağanak yağış sonrası bir halı saha kabardı. Ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı. Halı saha suyla doldu oluşan birikinti nedeniyle suni çim şişti. Üzerinde yürümeye çalışan bir kişi ise böyle görüntülendi.

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