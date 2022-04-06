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Samsun’da fıkraları aratmayan olay! Kepçe operatörü adresi karıştırıp yanlış binayı yıktı

İHA
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Giriş: 06.04.2022 16:42
Samsun’un Atakum ilçesinde bir kepçe operatörü yıkıma gideceği adresi karıştırıp yanlış binayı yıktı. Kepçe operatörünün yaptığı yanlışlık üzerine bir de üzerine yıkım giderlerini istemesi şaşkına çevirdi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik adlı vatandaş ortağı olduğu arsa ile üzerindeki iki katlı evi yeni binalar yapılması için bir müteahhitlik firmasına verdi. Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için bütün hazırlıklarını yaptı.

ADRESİ KARIŞTIRINCA YANLIŞ BİNAYI YIKTI

Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken Karadeniz fıkrası gibi bir olay yaşandı. Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.

YIKIM MASRAFLARINI İSTEDİ

Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmeyen olay şaşkınlık yaşattı.

"NORMALDE GİDECEĞİ ADRESLE 2 KİLOMETRE MESAFE VAR"

Ahmet Çelik, "Ben yıkacaktım burayı zaten müteahhitle anlaştık. Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir, kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Komşular ona haber vermişler. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı. Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres veterinerin oradaymış. Arada var 2 kilometre mesafe. Yakın bir yerde de değil yakın olsa anlarım" dedi.

Müteahhit firma yetkilisi ise olay yaşandığında şehir dışında olduklarını, arsadaki binanın yıkımı için belediyeden yıkım ruhsatı bekledikleri sırada komşuların kepçe operatörünün yaptığı yıkımı haber verdiğini, sonrasında devreye girerek sorunu çözdüklerini bildirdi.

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