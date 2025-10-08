Samsun’da 9 katlı binanın çatı katında yangın

08 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 22:27
Yangın, Hançerli Mahallesi Hacıosman Sokak üzerindeki 9 katlı bir binanın çatısında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.
