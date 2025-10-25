25 Ekim 2025, Cumartesi
Salda Gölü’nün maskotu kızıl geyik vatandaşlarla birlikte görüntülendi
Burdur’un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü çevresinde yaşayan kızıl geyik, vatandaşlarla vakit geçirirken cep telefonu kamerasına yansıdı. DKMP tarafından yürütülen koruma projesi kapsamında bölgeye salınan geyiklerin Salda Gölü çevresinde yaban hayatını güçlendirmesi hedefleniyor.