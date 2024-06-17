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Saklıkent Şelalesi doğal güzelliği ile dikkat çekiyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 15:12
Düzce'nin doğal güzellikleri arasında saklı kalan şelalelerinden biri olan Saklıkent Şelalesi, güzelliği ile dikkat çekiyor.
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Saklıkent Şelalesi doğal güzelliği ile dikkat çekiyor
Saklıkent Şelalesi doğal güzelliği ile dikkat çekiyor
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