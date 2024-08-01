Sakarya’daki hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projesini hayata geçiren Sakarya Karasu Devlet Hastanesi, 40 gün içerisinde kullandığının iki katı kadar elektrik üretimi gerçekleştirdi. 2021 yılında yapılan etüt çalışması ile başlayan proje ile uzun vadede yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

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