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Sakarya’daki hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor

Sakarya’daki hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 16:38
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projesini hayata geçiren Sakarya Karasu Devlet Hastanesi, 40 gün içerisinde kullandığının iki katı kadar elektrik üretimi gerçekleştirdi. 2021 yılında yapılan etüt çalışması ile başlayan proje ile uzun vadede yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.
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Hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor
Hastane tükettiğinin iki katı enerji üretiyor
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