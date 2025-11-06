06 Kasım 2025, Perşembe

Sakarya'da'da uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen araç, kilometrelerce kovalandı

Sakarya'da’da uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen araç, kilometrelerce kovalandı

Giriş: 06.11.2025 09:06
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde narkotik polislerinin istihbarı çalışması neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen otomobil, kilometrelerce kovalamacanın ardından Adapazarı ilçesinde durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
