06 Kasım 2025, Perşembe
Sakarya'da’da uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen araç, kilometrelerce kovalandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde narkotik polislerinin istihbarı çalışması neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen otomobil, kilometrelerce kovalamacanın ardından Adapazarı ilçesinde durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.