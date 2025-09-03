03 Eylül 2025, Çarşamba

Sakar rampasında orman yangını

Giriş: 03.09.2025 01:04
Sakar rampası Gökova yol ayrımında başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin karayolu kenarında ve ormanlık alanda başlayan yangına hıçzlı müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü ve kontrol altına alındı. Ekipler yanan sahada soğutma çalışması yapıyor.
