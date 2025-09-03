Sakar rampasında orman yangını

Sakar rampası Gökova yol ayrımında başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin karayolu kenarında ve ormanlık alanda başlayan yangına hıçzlı müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü ve kontrol altına alındı. Ekipler yanan sahada soğutma çalışması yapıyor.

