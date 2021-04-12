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Sahur ve iftar ne zaman?

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Giriş: 12.04.2021 16:02
Güncelleme:12.04.2021 16:16
İftar ve sahur saat kaçta? Müslümanlar için büyük öneme sahip 11 ayın sultanı Ramazan'ı Şerif geldi çattı. İslam alemi 12 Nisan'da ilk oruca niyet edecekler. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il iftar ve sahur vakitlerini merak eden vatandaşlar, illere göre imsakiye ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Peki, 2021 iftar ve sahur saat kaça? İşte Diyanet'ten alınan verilere göre, il il 2021 Ramazan imsakiyesi... .
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