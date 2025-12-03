03 Aralık 2025, Çarşamba

Sağlıkta önemli adım! Havaalanı ve AVM’lere otomatik şok cihazı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 11:06
Alışveriş merkezleri ve havaalanlarına kalp hastaları için otomatik şok cihazları geliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalp durmasına karşı hastanın hayata tutunmasını sağlayacak şok cihazlarının kalabalık yerlerde bulundurulmasını artıracaklarını söyledi, "Bu proje, Türkiye'nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşiktir" dedi.
