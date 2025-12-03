03 Aralık 2025, Çarşamba
Sağlıkta önemli adım! Havaalanı ve AVM'lere otomatik şok cihazı
Alışveriş merkezleri ve havaalanlarına kalp hastaları için otomatik şok cihazları geliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalp durmasına karşı hastanın hayata tutunmasını sağlayacak şok cihazlarının kalabalık yerlerde bulundurulmasını artıracaklarını söyledi, "Bu proje, Türkiye'nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşiktir" dedi.