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Sağlık ekipleri köylerde keneye karşı vatandaşları bilgilendiriyor

Sağlık ekipleri köylerde keneye karşı vatandaşları bilgilendiriyor

İHA
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Giriş: 06.08.2024 09:03
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendiriyor.
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Sağlık ekipleri keneye karşı vatandaşları bilgilendiriyor
Sağlık ekipleri keneye karşı vatandaşları bilgilendiriyor
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