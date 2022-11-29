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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Kabine sonrası kritik açıklama! “Sahte doktor” vakası için müfettiş gönderildi

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Giriş: 29.11.2022 13:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor skandalıyla ilgili konuştu. 'Müfettiş görevlendirdik' diyen Bakan Koca, sahte doktorun maaş aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
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