22 Kasım 2022, Salı
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Sağanak Eseyurt'u adeta felç etti
İstanbul'da gece saatleri itibariyle etkili olan sağanak yağış sebebiyle Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı. Su içinde kalan araçları itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Araçlarda küçük hasarlar oluşurken, otomobiller çekicilerle oldukları yerden kaldırıldı.