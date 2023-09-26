26 Eylül 2023, Salı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın! Flaş açıklama
Son dakika haberleri... Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir gıda işletmesinin mutfağında yayılan duman hakkında Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi ISG tarafından açıklama yapıldı.