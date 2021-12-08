Rusya’da yüksek enflasyon! 5 yılın zirvesinde

Rusya son 5 yılının en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. Yıllık enflasyonun yüzde 8,38'e çıktığı ülkede gıda fiyatları da el yakıyor. Peki Ruslar enflasyonun küresel artışı karşısında ne düşünüyor? Hayat pahalılığı ülklede hangi noktada? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberi...

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