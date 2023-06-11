11 Haziran 2023, Pazar
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Rusya Müslümanlarından Başkan Erdoğan’a davet! Türk Büyükelçi Erdoğan’ın kitabını hediye etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabının Rusça çevirisi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Erdoğan'ın kitabı Rusya Federasyonu Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'e hediye edildi. Başkan Erdoğan'ı Moskova'ya davet eden Gaynutdin, Rusya Müslümanlarına hitap etmesini talep etti.