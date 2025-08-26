26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri

Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 18:17
İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı. Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri
Antalya’da tatilleri kabusa döndü, oteli terk ettiler
Antalya'da tatilleri kabusa döndü, oteli terk ettiler
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Cips paketinden uyuşturucu çıktı: Silahlar ele geçirildi
Cips paketinden uyuşturucu çıktı: Silahlar ele geçirildi
Osmaniye’de tünel içinde feci kaza!
Osmaniye'de tünel içinde feci kaza!
Pompalı silahla ateş açan saldırgan tutuklandı
Pompalı silahla ateş açan saldırgan tutuklandı
Sokak röportajı sırasında havaya ateş açan çocuk yakalandı
Sokak röportajı sırasında havaya ateş açan çocuk yakalandı
Devrilen hafriyat kamyonundan sürücü böyle kurtarıldı
Devrilen hafriyat kamyonundan sürücü böyle kurtarıldı
Cips paketinden çıkanlar hayrete düşürdü
Cips paketinden çıkanlar hayrete düşürdü
İzmir Seferihisar’da orman yangını!
İzmir Seferihisar'da orman yangını!
Halit Yukay’ın cenazesi asansörle çıkarılıyor!
Halit Yukay’ın cenazesi asansörle çıkarılıyor!
Barajlarda doluluk oranı yüzde 42’ye düştü!
Barajlarda doluluk oranı yüzde 42'ye düştü!
Daha Fazla Video Göster