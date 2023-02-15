Ruhsal travmalara karşı ilk yardım! Depremzede çocuklara psiko-sosyal destek

Kurulan çadır kentlerde ruhsal travmalara karşı psikolojik ilk yardım yapılıyor. Depremzede çocukların travmaları atlatmaları için özel alan kuruldu. A Haber’e konuşan bir öğretmen çocukların genelde ev resmi ya da el ele tutuşan çocuk resimleri yaptıklarını söyledi. O noktadan ayrıntıları muhabirimiz Hande Bayraktar aktardı.

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