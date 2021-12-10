10 Aralık 2021, Cuma
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RSV virüsü nedir? Çocuklarda Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) enfeksiyonu salgınına dikkat!
Son dakika haberi... Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda RSV salgını da arttı. Peki RSV nedir? Çocuklarımızı RSV virüsünden nasıl koruruz? İşte yanıtı...