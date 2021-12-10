RSV virüsü nedir? Çocuklarda Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) enfeksiyonu salgınına dikkat!
Son dakika haberi... Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda RSV salgını da arttı. Peki RSV nedir? Çocuklarımızı RSV virüsünden nasıl koruruz? İşte yanıtı...
Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) çocukları tedit ediyor.
YÜZDE 60'INDAN SORUMLU
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Gökçe Demir, "RSV Virüsü tüm yaş gruplarında hastalık yapma potansiyeline sahip ama özellikle çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Çocuk yaş gruplarında alt solunum yolu enfeksyonların yüzde 60'ından tek başına sorumludur." ifadelerini kullandı.
Respiratuvar Sinsityal Virüs genellikle hapşırma ve öksürükle geçiyor.
Özellikle enfekte bireylerin hapşırma, konuşma, aksırma esnasında çıkartılarından karşıdaki kişinin göz mukozası ve ağzına geçişiyle bulaşır.
Uzman doktor Gökçe Demir, solunum yolu virüslerinden korunmanın yollarını da açıkladı.
- Maske kulanımı korunmada en önemli bariyer. Ama onun dışında dış ortamda da canlı kalabiliyor. Özellikle elde en az 30 dk dış yüzeylerde ortamda saatlerce canlı kalıyor. Bu yüzden korunmada maske, el hijyeni ve ortam temizliği de çok önem arz eder.
Uzmanlar korunmak için ise destekleyici vitaminler öneriyor.
- Tedavisi ağırlıklı olarak destekliyicidir. D vitamininin virüsün yarattığı enfeksiyonu sınırladığına ilişkin çalışmalar var. Hatta mevsimsel bir virüstür, özellikle kış aylarında grip yapar.
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