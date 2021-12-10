RSV virüsü nedir? Çocuklarda Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) enfeksiyonu salgınına dikkat!

Uzman doktor Gökçe Demir, solunum yolu virüslerinden korunmanın yollarını da açıkladı.

- Maske kulanımı korunmada en önemli bariyer. Ama onun dışında dış ortamda da canlı kalabiliyor. Özellikle elde en az 30 dk dış yüzeylerde ortamda saatlerce canlı kalıyor. Bu yüzden korunmada maske, el hijyeni ve ortam temizliği de çok önem arz eder.