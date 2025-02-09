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Rotator manşet nedir?

Rotator manşet nedir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.02.2025 10:16
Güncelleme:09.02.2025 10:17
Son yıllarda yapılan araştırmalar, ev hanımlarında 'basketbolcu hastalığı' riskinin arttığını ortaya koyuyor. Sürekli olarak ev işleriyle uğraşan kadınlar, bu tür sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Peki 'basketbolcu hastalığı' olarak bilinen rotator manşet yaralanması nedir? Hastalığın tedavisi var mı? Detaylar haberimizde...
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Rotator manşet nedir?
Rotator manşet nedir?
Rotator manşet nedir?
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