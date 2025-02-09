09 Şubat 2025, Pazar
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Rotator manşet nedir?
Son yıllarda yapılan araştırmalar, ev hanımlarında 'basketbolcu hastalığı' riskinin arttığını ortaya koyuyor. Sürekli olarak ev işleriyle uğraşan kadınlar, bu tür sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Peki 'basketbolcu hastalığı' olarak bilinen rotator manşet yaralanması nedir? Hastalığın tedavisi var mı? Detaylar haberimizde...