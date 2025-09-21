21 Eylül 2025, Pazar

Rize’de sele rağmen rafting

Rize'de sele rağmen rafting

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 21.09.2025 09:02
Rize’de selin en etkili olduğu noktalar arasında yer alan Fırtına Vadisi’nde rafting tutkunları sele rağmen eğlencelerinden ödün vermiyor.
