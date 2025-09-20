Rize’de 2 araç sel sularına kapıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından 2 araç sel sularına kapıldı. Bölge halkı büyük panik yaşarken, çok sayıda ev, araç ve tarım arazisinde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldi.

