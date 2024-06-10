10 Haziran 2024, Pazartesi
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Riva deresi siyaha büründü! Deredeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor
İstanbul Beykoz'da simsiyah akan Riva Deresi'nin yaydığı kötü koku dayanılmaz boyutlara ulaştı. Peki köpürmelerin de görüldüğü dere neden hala temizlenmedi? Riva deresi için çözüm ne olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Damla Kuşkapan’ın konuğu olan TÜKONFED Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş aktardı.