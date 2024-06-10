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Riva deresi siyaha büründü! Deredeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 10.06.2024 12:11
İstanbul Beykoz'da simsiyah akan Riva Deresi'nin yaydığı kötü koku dayanılmaz boyutlara ulaştı. Peki köpürmelerin de görüldüğü dere neden hala temizlenmedi? Riva deresi için çözüm ne olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Damla Kuşkapan’ın konuğu olan TÜKONFED Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş aktardı.
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