10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları “Resmi hizmete mahsustur” yazısı sahte çıktı
Resmi hizmete mahsustur yazısı sahte çıktı

“Resmi hizmete mahsustur” yazısı sahte çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 09:56
Model Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde aracının ön camında Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "resmi hizmete mahsustur" yazılı kartla görüntülenmişti. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı yaptığı yazının sahte olduğunu açıkladı. İstanbul Emniyeti ise harekete geçti. Araç şoförü "resmi belgede sahtecilik" suçlundan gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Resmi hizmete mahsustur yazısı sahte çıktı
Çocukları taşıyan servis kazaya karıştı veliler hastaneye koştu
Çocukları taşıyan servis kazaya karıştı veliler hastaneye koştu
Tekmeli yumruklu park kavgası kamerada
Tekmeli yumruklu park kavgası kamerada
Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı suçüstü yakalandı
4 gün mesai Türkiye’de olabilir mi?
4 gün mesai Türkiye'de olabilir mi?
Sahte çıktı!
Sahte çıktı!
Adana Yüreğir’de aranan 2 hükümlü yakalandı
Adana Yüreğir'de aranan 2 hükümlü yakalandı
Artvin’de heyelan: Ulaşıma kapandı
Artvin'de heyelan: Ulaşıma kapandı
İzmir’deki karakol saldırısında yeni detaylar
İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar
Acımayacak dimi, korkuyorum ben
"Acımayacak dimi, korkuyorum ben"
Gaz pedalı takılı kalan otomobil...
Gaz pedalı takılı kalan otomobil...
Denizde çıkan hortum kamerada
Denizde çıkan hortum kamerada
Otomobilin çarptığı domuz telef oldu
Otomobilin çarptığı domuz telef oldu
Daha Fazla Video Göster