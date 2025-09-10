10 Eylül 2025, Çarşamba
“Resmi hizmete mahsustur” yazısı sahte çıktı
Model Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde aracının ön camında Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "resmi hizmete mahsustur" yazılı kartla görüntülenmişti. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı yaptığı yazının sahte olduğunu açıkladı. İstanbul Emniyeti ise harekete geçti. Araç şoförü "resmi belgede sahtecilik" suçlundan gözaltına alındı.