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27.02.2020

Regaip Kandili ne anlama geliyor? Regaip gecesinde sıkça okunması gereken işte o dua |Video

Regaip Kandili ne anlama geliyor? Regaip gecesinden nasıl ibadet edilmeli? Regaip gecesinin anlam, önem ve fazileti nedir? A Haber canlı yayınına konuk olan Bursa Müftüsü İzani Turan, tüm bu soruların yanıtını verdi ve "Yarabbi Recep'i Şaban'ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." sıkça bu şekilde dua edilmesini tavsiye etti.

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