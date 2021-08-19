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Rap konserinde ortalık karıştı! Güvenlik tanımayınca yaka paça sahneden indirdi

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Giriş: 19.08.2021 10:20
Son dönemin popüler müziği olan rap müzik, yeni genç sanatçıların dahil olmasıyla sahne şovlarıyla da gündem olmaya başladı. Motive isimli rapçinin sahnesinde yaşananlar ise herkesi şoke etti. Baneva ve Ohash isimli rapçiler şov maksadıyla, aniden sahneye atlayarak dahil olunca sahneye atlayanların hayran olduğunu sanan güvenlik görevlileri rapçileri yaka paça indirmeye çalıştı. Sabah yazarı Ömer Karahan, sahnede yaşananları köşesinde yazdı. İşte o yazı...
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