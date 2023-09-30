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Protein tozunun gizli tehlikeleri! Uzmanlar uyardı: Böbreklere ciddi zarar veriyor

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Giriş: 30.09.2023 17:15
Vücut geliştirme sporu yapanlar sıklıkla protein tozunu tercih ediyor. Ancak protein tozu aşırı kullanımda ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Uzmanlar proteinin doğal besinlerden alınması gerektiğini söylüyor.
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Protein tozunun gizli tehlikeleri!
Protein tozunun gizli tehlikeleri!
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