Preveze Deniz Zaferi’nin 487. yıl dönümü! 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü! 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

Giriş: 27.09.2025 10:22
Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan 15 savaş gemisi geçiş yapıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci detayları anlattı.
