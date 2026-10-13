Powerbank alev aldı, uçak acil iniş yaptı: Taşınabilir şarj cihazları neden alev alıyor?

Hindistan'da bir uçakta taşınabilir şarj cihazının (powerbank) alev alması ve uçağın acil iniş yapması, bu cihazların güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle eski nesil taşınabilir şarj cihazlarının oluşturabileceği riskler tartışılırken, bu cihazların neden alev aldığı ve uçaklarda kullanımına ilişkin kurallar merak ediliyor. Peki, eski nesil taşınabilir şarj cihazlarına yönelik yeni bir yasak uygulanacak mı? Daha güvenli yeni nesil cihazlar ne zaman piyasaya çıkacak? A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Senat Destanoğlu, konuyla ilgili ayrıntıları görüntüledi. Tehlikeli Maddeler Eğitim Şefi Leyla Dençeli ise taşınabilir şarj cihazlarının güvenli kullanımı ve alınması gereken önlemler hakkında önemli uyarılarda bulundu.